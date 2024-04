Rustichelli AGCM | Se confermate le sanzioni alle aziende energetiche | rimborsi per un miliardo di euro

Antitrust, Rustichelli: aziende energia rischiano di dover risarcire più di un miliardo ai consumatori - Il Presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, Roberto Rustichelli, ha dichiarato che se la giustizia amministrativa respingerà il ricorso delle aziende dell'energia condannate d ...informazione

Antitrust, nuova indagine su Chiara Ferragni. Nel mirino le uova di Pasqua di Dolci Preziosi - L’indagine dovrebbe concludersi il 14 giugno prossimo, ha anticipato il presidente dell’AGCM, Roberto Rustichelli. Con le sue uova di Pasqua Fedez ha fatto davvero beneficenza ...milanofinanza

Energia, Antitrust minaccia rimborsi per un miliardo - Antitrust: Se confermate le sanzioni, previsti rimborsi per 1 miliardo di euro sulle caro-bollette per il settore energetico ...quifinanza