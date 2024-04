Russia-Cina | il patto per unire il Sud del mondo | offensiva all' Occidente | ultimo atto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ha tutta l'aria di essere unanti-quello siglato oggi dal ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il presidente cinese Xi Jinping. Laha sempre attribuito "grande importanza" allo sviluppo delle relazioni con la, con cui vuole intensificare la comunicazione bilaterale, la collaborazione strategica multilaterale e collaborare peril Sud globale all'insegna di "equità, apertura, trasparenza e inclusività", ha detto Jinping oggi, 9 aprile, a Pechino, dopo l'incontro con Lavrov. Come riportato dall'agenzia di stampa China News Service, Xi ha espresso l'intenzione di rafforzare il coordinamento con Mosca in meccanismi multilaterali come il gruppo Brics (di cuifanno parte assieme a Brasile, India e ...