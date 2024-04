Rune-Nagal e Kecmanovic-Dimitrov interrotte per pioggia a Montecarlo

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Arriva lasul Principato. Nel corso della quarta giornata di incontri Giove Pluvio fa capolino sue interrompe gli ultimi due incontri di secondo turno del singolare maschile. Sul campo centrale in campo c’erano il danese Holgere l’indiano Sumitcon il favorito del match avanti 6-3 2-1 e servizio, ma con palla break da salvare. Mentre sul campo dei Principi il bulgaro Grigorsi trovava sul 6-4 2-1 contro il serbo Miomir. Laaveva già fatto capolino in precedenza, ma si era deciso di andare avanti asciugando le linee. Ma dopo qualche minuto lo scroscio è diventato più forte ed ha costretto gli organizzatori a sospendere le partite e a coprire i rispettivi campi. Vedremo se e quando i due match potranno ...

