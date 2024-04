Ronaldo contro Ronaldo | si sono affrontati una sola volta | chi dei due ha vinto | il video

Non è più il CR7 di una volta, che ammaliava in campo, facendo incetta di trofei personali e di squadra. Il giocatore che si sta vedendo all'Al-Nassr è il lontano parente del precedente, nervoso e ... (liberoquotidiano)

Somiglia molto al viale del tramonto , per quanto dorato (200 milioni lordi all’anno). Cristiano Ronaldo , in Arabia Saudita , vede virare la propria carriera da successi e premi alla frustrazione degli ... (sport.quotidiano)

Cristiano Ronaldo ci ripensa: telefona al ministro saudita per chiedere scusa dopo l'espulsione - Il fuoriclasse lusitano avrebbe chiamato il rappresentante del governo saudita per farsi perdonare il brutto episodio ...sportmediaset.mediaset

Cristiano Ronaldo espulso per una gomitata a un avversario: minaccia di colpire l’arbitro con un pugno - Cristiano Ronaldo perde la testa nella semifinale di Supercoppa saudita. Il portoghese dell’ nel finale della partita, presa 2-1, contro l’Al-Hilal.Ronaldo ha scalciato un avversario, poi ha alzato il ...lasicilia

Ronaldo non ha capito che l’Arabia Saudita non è il suo parco giochi - Cristiano Ronaldo fa ancora discutere in Arabia Saudita per i suoi comportamenti: arrivato per essere una stella, si sta sopravvalutando.minutidirecupero