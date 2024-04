Rombano i motori e Aci Bergamo presenta il 38° Rally delle Prealpi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 10 aprile 2024). È tutto pronto per il 38°che si svolgerà sabato e domenica 20-21 aprile. Come sarà il format di questo? “L’evento – come spiega il Michele Gregis – sarà diviso in due giornate, sabato si svolgerà un primo shakedown la mattina dal santuario di Altino fino alla Vall’Alta dove i piloti testeranno la pista prima della 1° prova specialedue del sabato che si correrà per ben 2,8 km tra le strade montuose di. Mentre la seconda prova si svolgerà a Selvino dove partirà dalla strada provinciale 36 per concludersi all’incrocio della strada comunale San Busita-Miragolo-Zogno, sarà una prova di 10,5 km considerata unaprove più belle d’Italia”. La domenica si svolgeranno altre due prove speciali, la prima ...