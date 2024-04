Roma | Mancini scrive ai tifosi | “Ho sentito la vostra vicinanza | sosterrò io le spese della multa”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tramite un post sui social, il capitanoGianlucaha scritto un messaggio aidopo che questi hanno raccolto i 5.000 euro necessari per pagare la. “Cari, ho lettoraccolta fondi per pagare lache mi è stata inflitta. Ancora una volta hoforte la, in campo e fuori – si legge nel post di, sanzionato dopo il derby per aver sventolato una bandieraLazio con l’immagine di un ratto -. Ovviamente neio le, ma mi piacerebbe che partesomma raccolta con tanta partecipazione venga destinata a @lalocandadeigirasoli, una ...