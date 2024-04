Roma | furto da 300 mila euro in villa all’Aurelio Famiglia in ostaggio con le pistole puntate | «Ho temuto di perdere i miei figli»

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Trecento, forse di più, è l’ammontare del bottino sottratto nelladell’imprenditore Stefano Proietti. Il costruttore, 60enne, risiede nel residence “Le Ville” di Aurelia, aOvest. Sfondate le finestre blindate con un piccone, un comando di almeno sette uomini con passamontagna ha fatto irruzione nella casa alle 9 di sera di lunedì 8 aprile. Sottratti Rolex, Patek Philippe, borse di Hermes, Chanel, 27di contanti e gioielli. I beni si trovavano nascosti in una stanza blindata, nascosta dietro un muro. Non è bastato. L’uomo, sua moglie, idi 11 e 16 anni e una coppia di collaboratori domestici, a turno, sono stati portati in giro per la casa dai ladri. Sotto la minaccia delle armi, hanno rivelato dove si ...

