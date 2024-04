Robecchetto | colti sul fatto dai Carabinieri mentre rubano in un box

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 aprile 2024)con Induno (Milano) - Erano da poco penetrati nel box di una villetta ma qualcuno si è accorto del furto e ha dato l’allarme, così che i due malviventi sono stati arrestati daiin flagranza di reato. L’episodio è accaduto all’inizio della settimana a, in una villetta collocata in una zona periferica e circondata dai campi: due uomini di nazionalità italiana, di 28 e 30 anni, si sono introdotti nel giardino dell’abitazione e dopo aver scassinato la saracinesca di un box stavano prelevando attrezzature varie, tra le quali un soffiatore e una motosega. Qualcuno si è però accorto dell’intrusione e ha dato l’allarme: quando isono arrivati sul posto hanno colto i due in flagranza di reato, ancora intenti a prelevare materiale dal box, e li hanno arrestati per furto.