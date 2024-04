Riva del Garda | Sgarbi a dei ragazzini che gli chiedono un selfie | Non siete finoc*hi vero? Viva la fi*a - VIDEO

È diventato virale un VIDEO sul web che ritrae Sgarbi con dei ragazzini che gli avevano chiesto delle foto, e con il critico d'arte che chiede loro in maniera goliardica: "Non siete finocchi vero? ... (ilgiornaleditalia)

Chiara Francini ha figli? Al momento no, ma non ha mai nascosto di sentire un grande senso di maternità. Da diversi anni è impegnata con Frederick Lundqvist, ex sportivo svedese. Oggi è arrivato per ... (donnapop)