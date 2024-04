Rissa sulla Domitiana | tutti addosso al vigile Massacrato di botte | sviene sull’asfalto video

(Di mercoledì 10 aprile 2024)da orbi, mentre qualcuno filma tutto e solo quando una persona, che poi si scoprirà essere unurbano, stramazza al suolo, inerme, scatta la telefonata al 118 per chiamare un’ambulanza. La barbarie si è consumata domenica scorsa, lungo la SS7VI, la Statale della, dove è avvenuta una furiosatra automobilisti, scaturita, secondo i testimoni, da controversie legate alla viabilità. Neldiffuso sui social dal deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, si vede un gruppo di individui accanirsi violentemente su un uomo, a quanto pare un agente della Polizia Municipale fuori servizio. L’uomo è stato circondato e brutalmente aggredito con calci e pugni fino a essere quasi spogliato, lasciato poi incosciente. Gli aggressori sono riusciti a ...

MONTEMARCIANO Denunciato dai carabinieri un 54enne residente a Montemarciano che sabato notte ha minaccia to una persona, brandendo un coltello , in un parcheggio nei pressi della Statale di Marina .... (corriereadriatico)

Marchese Ragona “Papa Ironico e umile, sull’Ucraina mal interpretato” - “Astensionismo estraneo alla comunità cristiana” +++11:21 - Rissa a colpi di Kalashnikov nel Catanese, 24enne in carcere +++10:35 - Festa della polizia 2024, ecco tutti i poliziotti premiati per ...grandangoloagrigento

Biancavilla. La Rissa in via Dell’Uva del 2018. In carcere 24enne condannato a 4 anni - Su delega della Procura Generale della Repubblica di Catania, i Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso ...tvadrano

Biancavilla, spara con un kalashnikov durante una Rissa: arrestato un 24enne - CATANIA – Detenzione di arma da guerra, Rissa e spaccio: con queste accuse i Carabinieri di Biancavilla, su delega della Procura di Catania, hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di ...livesicilia