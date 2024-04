Rischio contaminazione cacao e farina senza glutine | richiamati 7 prodotti dal Ministero

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ildella Salute, tra i diversi compiti che svolge, è attento aialimentarisi per la salute immessi sul mercato. Negli ultimi due giorni sono stati scoperti e ritirati ben 7, ovvero non conformi agli standard alimentari e di salute. Tra questi emergono nomi di marchi noti di, ma anche delin polvere per predi allergeni e tossineritirata per predi allergeni Con la nota del 9 aprile, ildella Salute ha invitato i consumatori a non acquistare, non consumare a consegnare al supermercato dove è avvenuta la vendita un prodotto specifico. Si tratta del preparato per pane e pizza del marchio Tre Mulini. Nello specifico la ...