Ringo Starr | “February Sky” anticipa il nuovo Ep “Crooked Boy”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) LONDRA –ha annunciato l’uscita di “Sky”, il primo singolo estratto dal suo prossimo Ep, “Boy”. Questo sarà il quarto Ep consecutivo die include 4 brani originali. Tutte le canzoni, scritte e prodotte da Linda Perry, sono state completate con voce e batteria da. L’EP uscirà il prossimo 20 aprile su vinile marmorizzato in edizione limitata per il Record Store Day. Il venerdì successivo, 26 aprile, sarà disponibile in digitale e il 31 maggio sarà pubblicata la versione in CD e vinile nero sullo Shop Universal Music. Dopo aver collaborato a due canzoni apparse sui precedenti EP di(“Coming Undone” su Change the World e “Everyone and Everything” su EP3), Linda ha chiesto al’opportunità di produrre un ...