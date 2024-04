Rimborsi e scadenze fiscali | tutti gli avvisi anche sull’App Io

Rimborsi in arrivo, scadenze, rate, comunicazioni non recapitate e altri avvisi personalizzati. Da oggi l’Agenzia delle Entrate introduce un nuovo sistema per avvisare i cittadini con un messaggio ... (gazzettadelsud)

Rimborsi in arrivo, scadenze, rate, comunicazioni non recapitate e altri avvisi personalizzati. Da oggi l'Agenzia delle Entrate introduce un nuovo sistema per avvisare i cittadini con un messaggio ... (quotidiano)