Rimborsi e scadenze fiscali | tutti gli avvisi anche sull’App Io

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pubblicato il 10 Aprile, 2024 (Adnkronos) –in arrivo,e altripersonalizzati. L’Agenzia delle Entrate comunica con i cittadiniIO. Se hai un rimborso in arrivo o la registrazione del tuo contratto di locazione sta per scadere, l’Agenzia delle Entrate ti avvisa con un messaggio personalizzato su IO, l’App dei servizi pubblici sviluppata e gestita da PagoPA. Grazie a questa novità, diventa ancora più semplice tenersi aggiornati e non dimenticare date e adempimenti: IO consente infatti di ricevere, comodamente in un’unica app sul cellulare, i messaggi del Fisco insieme a quelli delle altre amministrazioni, locali e nazionali, accreditate al servizio. Quali messaggi del Fisco arrivano su “IO” – ...