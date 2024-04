Rimborsi e scadenze | da oggi il fisco ci avvisa sull' app IO

(Di mercoledì 10 aprile 2024)in arrivo,, rate, comunicazioni non recapitate e altri avvisi personalizzati. Dal'Agenzia delle Entrate introduce un nuovo sistema perre i cittadini con un messaggio personalizzato su IO, l'App dei servizi pubblici sviluppata e gestita da PagoPA. Lo annuncia una nota congiunta nella quale si sottolinea come "diventi ancora più semplice tenersi aggiornati e non dimenticare date e adempimenti fiscali.

