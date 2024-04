Rigore Raya-Gabriel | errore clamoroso ma l’arbitro li ‘giustifica’ | polemica furiosa | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Episodio incredibile capitato in una delle due spettacolari partite dei quarti di finale di Champions League ‘modello Superlega‘. Siamoa l 66’ di Arsenal-Bayern Monaco, bavaresi in vantaggio per 1-2 grazie alla rimonta firmata da Gnabry e Kane. L’inerzia è dalla loro parte e l’Arsenal commette un. Il portiereposiziona la palla a terra per battere una rimessa dal fondo, passa la palla al compagnoche, convinto che toccasse a lui battere, prende la palla con le mani, la posiziona a sua volta nell’area piccola e la passa a. E il gioco prosegue come se niente fosse. C’è un plateale tocco di mano in area che porta a un calcio diGlenn Nyberg però lascia correre.Arsenal-Bayern Monaco: ...