Rifiuta l’alcol test dopo l’incidente sulla Pontina e minaccia i Carabinieri | “Vi ammazzo”

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Hato di morte iche erano intervenuti a seguito delavvenuto. L’automobilista tuttavia si è mostrato tutt’altro che collaborativo, anzi:essersi opposto alse l’è presa con i Militari. La vicenda. Nel corso del pomeriggio di ieri, martedì 9 aprile, a Sabaudia (LT), idella locale Stazione, hanno tratto in arresto un cittadino classe 83 del posto per il reato di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e guida in stato di ebrezza alcolica. L’uomo è rimasto coinvolto in un sinistro stradale – autonomo – avvenuto lungo la strada stradale 148 “” all’altezza come detto del territorio comunale di Sabaudia. Il conducente si trovava a bordo ...