Riduzione dei ghiacciai e turismo di massa

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La nuova edizione del Il Bel Paese verrà presentata in anteprima nazionale a Lecco. Un omaggio all’illustre concittadino in occasione del bicentenario della nascita, sebbene nella prefazione della nuova edizione dell’opera non si faccia nemmeno cenno al fatto che l’autore è di Lecco. L’appuntamento è per venerdì alle 18.45 nell’Aula Magna del Politecnico di Milano del Campus di Lecco. Presenteranno l’opera il curatore Walter Barberis, Mauro Bersani, editor dei volumi della collana Classici Einaudi, Bruno Biagi dell’associazione Promessi Sposi in Circolo. Con loro Mauro Rossetto, direttore del Sistema Museale Urbano. Non è stato invitato Fabio Stoppani, discendente dell’Abate e presidente del Centro studi intitolato all’autore. La presentazione della nuova edizione de Il Bel Paese, apre la rassegna “Volti e storie; ritratti di lecchesi illustri da Lecco al mondo“ per le concomitanti ...