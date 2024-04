Riassunto | Quectel amplia l’offerta RedCap con la disponibilità commerciale del modulo 5G RG255C-GL RedCap

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 10 aprile 2024) NORIMBERGA, Germania–(BUSINESS WIRE)–Embedded World –Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni IoT (Internet delle cose), è lieto di annunciare ladel-GL 5GSub-6 GHz LGA, che offre copertura totale 5G e 4G in tutto il mondo. Basato sul chipset in banda base Snapdragon® X35 di Qualcomm Technologies, Inc., l’-GL offre prestazioni wireless eccezionali, che consentono comunicazioni 5G a bassa latenza senza soluzione di continuità e funzionalità avanzate, comprese 5G LAN, URLLC, e network slicing. L’-GL, conforme agli standard 3GPP Release 17, presenta un fattore di forma LGA compatto che misura 32.0 mm x 29.0 mm x 2.4 mm. Con velocità dati in downlink pari a ...