(Di mercoledì 10 aprile 2024), il leaderin intelligence normativa, contenuti e conformità automatica alle politiche e certificazione ha ricevuto undi maggioranza, a seguito di un processo competitivo gestito dalla banca di investimenti Baird La partnership consentirà adi consolidare la, accelerando la crescita organica e la M&A, sviluppando la sua solida base clienti, che comprende il 40% delle prime 30 Istituzioni finanziarie sistematicamente importanti (SIFI, Systematically Important Financial Institutions)continua a investire ampiamente nell’innovazione, con investimenti del Gruppo in ricerca e sviluppo che superano ad oggi i 50 milioni di euro LONDRA–(BUSINESS ...

Riassunto: Neuron lancia le API di rete per abilitare una QoE on demand guidata dalle applicazioni per il settore marittimo: Continua a leggere Riassunto: Corlytics, il consolidatore globale di software RegTech, riceve un investimento significativo da parte di Verdane per mantenere la leadership nella categoria Business ...

Riassunto: Quectel amplia l'offerta RedCap con la disponibilità commerciale del modulo 5G RG255C - GL RedCap: Continua a leggere Riassunto: Corlytics, il consolidatore globale di software RegTech, riceve un investimento significativo da parte di Verdane per mantenere la leadership nella categoria Business ...