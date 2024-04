RFI non ha pubblicato la notizia infondata della tubercolosi diagnosticata a soldati ucraini in Francia

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il 29 marzo 2024 è statoun post su Facebook in cui si legge che Radio France Internationale (RFI) avrebbeunasecondo cui alcuni militarisarebbero stati inviati inper ricevere delle cure e a questi «sarebbe statala». L’infezione, continua il post, sarebbe «stata riscontrata nell’85% del personale militare e in almeno 35 medici che hanno avuto contatti con loro». Si tratta di unafalsa. L’informazione secondo cui ad alcuniinviati insarebbe statalaè priva di qualsiasi riscontro. RFI ha smentito di aver mai ...

L’85% dei soldati ucraini inviati in Francia per curarsi avrebbe ricevuto una diagnosi di tubercolosi. Questo è quanto si legge in numerosi post Facebook che condividono un video apparentemente ... (open.online)

Claudia Camedda (Fit Cisl): «RFI faccia chiarezza sulle cause dell’incidente alla stazione di Siliqua» - «L’incidente che ha visto coinvolto il mezzo di manutenzione dei binari, nella stazione di Siliqua, avrebbe potuto avere conseguenze gravissime, come peraltr ...laprovinciadelsulcisiglesiente

Ambrosone : ” Sulla delocalizzazione del terminal bus in città PD superficiale e confusionario - Comprendo che quando non si ha una visione chiara e si ignorano del tutto le direttive europee sull’ambiente, leggi e regolamenti che attengono alla mobilità sostenibile e al trasporto pubblico locale ...ilsannita

Saronno rischia di essere esclusa dai collegamenti con Malpensa e Centrale: ieri mozione in consiglio regionale - Quale futuro per la stazione di Saronno con il rischio di escluderla dalla linea per Malpensa E’ il tema della mozione presentata ieri in consiglio ...ilnotiziario