Regione Lazio | attacco ransomware | multe per 400mila euro

Per l'attacco ransomware a Regione Lazio scattano 400mila euro di multa: Il Garante privacy ha multato rispettivamente per 271mila, 120mila e 10mila euro LazioCrea, Regione Lazio e l'Asl Roma 3 , per non aver adottato misure di sicurezza adeguate a impedire l'attacco ransomware che ha colpito i sistemi informatici della regione il 30 luglio del 2021 , mentre ci ...

