Real Madrid-Manchester City | lo spot per il calcio e l’effetto straniante dopo aver visto il week end di Serie A

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Lo stadio Bernabeu ha regalato novantasette minuti, recuperi compresi, distraordinario. La grande bellezza è calata a, in cima a una giornata in cui la minaccia di un attentato agli stadi della Champions da parte dell’Isis aveva messo in stato d’allerta governi e autorità sportive.è finita 3-3 e ha incollato di fronte al televisore milioni di persone in diversi paesi del mondo: sarebbe davvero interessante riuscire a misurare l’audience globale di un match che, parola di Carlo Ancelotti, è stato uno. Anche Londra ha vissuto ore di paura e anche Arsenal-Bayern, terminata 2-2 (Saka, Gnabry, Kane su rigore e Trossard), ha prodotto momenti di football d’autore: i primi due quarti di Champions, con dieci reti in totale, hanno ...

