Real Madrid-Manchester City doppia Fedez a Belve negli ascolti tv

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Travince Canale 5. Lo spettacolare pareggio per 3-3 nell`andata dei quarti di finale in Champions League si aggiudica...

Ex Juventus, Pintus: 'Al Real Madrid torturo i giocatori per reggere i ritmi di oggi. In bianconero...' - Antonio Pintus, preparatore atletico del Real Madrid ed ex Juventus, parla ai microfoni di Sky, colloquiando con Alessandro Del Piero, a margine del match di ieri.calciomercato

MANCHESTER CITY - Guardiola: "Il Real Madrid ci segnerà anche al ritorno" - Pep Guardiola è sicuro su quanto accadrà anche al ritorno con il Real Madrid. Dopo il 3-3 del Santiago Bernabeu, il tecnico del Manchester City non si sente sicuro per nulla in vista della sfida casal ...napolimagazine

Ascolti Tv 9/4: Belve da record, tonfo Le Iene, bene Champions - Uno sguardo esaustivo ai dati dello share e degli ascolti dei programmi televisivi trasmessi martedì 9 aprile 2024 ...gossipetv