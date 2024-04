Real-City | l’orologio da 1 | 3 milioni di Guardiola | 50 esemplari al mondo

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pepha sfoggiato un preziosissimo orologio Richard Mille da oltre 1 milione di euro duranteMadrid-Manchester: un’edizione limitata da collezione. Anche gli oggetti di lusso possono attirare l’attenzione durante le grandi partite di calcio. È successo nel caso di Pep, con l’allenatore del Manchesterche ha sfoggiato un preziosissimo orologio da oltre 1,3di euro durante l’andata dei quarti di Champions contro ilMadrid. Si tratta di un pezzo da collezione di assoluta rarità: un Richard Mille 27-01, edizione speciale prodotta in sole 50 unità in tutto ilper omaggiare il campione di tennis Rafael Nadal. Un oggetto estremamente esclusivo a cui possono ambire davvero pochissimi a livello ...

