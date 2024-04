Rapine | pestaggi e stupro | l' orrore della baby gang di nordafricani a Torino

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Quattro giovanisono stati accusati a vario titolo di rapina aggravata, lesioni personali in concorso, calunnia aggravata e violenza sessuale. Si sarebbero resi protagonisti di aggressioni,ed atti di violenza in alcune realtà comunali dell'hinterland di

Un caso di violenza sessuale su una 16enne. Poi una serie infinita di reati tra rapine di ragazzini in strada anche per pochi spiccioli, furti in casa, aggressioni a personale delle aziende di ... (today)

