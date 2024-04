Rapina in villa a Castelnuovo | arrestati i finti finanzieri che aggredirono una coppia di anziani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 aprile 2024)del Garda (Verona), 10 aprile 2024 – Si finsero agenti della Guardia di Finanza, indossando la pettorina della divisa e la placca distintiva, per farsi aprire la porta da unadie, una volta ingannati i due coniugi, fecero entrare in casa altri due complici per rubare tutto. Con la minaccia di una pistola e un taser i quattro malviventi si sono impossessati di contanti e oggetti di valore e, prima di fuggire, hanno legato e imbavagliato i due. É lainaccaduta lo scorso 29 maggio adel Garda, un'aggressione efferata su cui subito iniziarono le indagini per identificare e rintracciare la banda ditori e stamattina è stata data comunicazione che sono statii due ...