Ramadan in piazza Plebiscito a Napoli | c’è anche un ‘Maradona’

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMigliaia di fedeli in mattinata aper celebrare la fine dele c’èchi, come è accaduto indel, dove si è radunata la comunità pakistana, indossa una maglia di Maradona a voler rimarcare l’ integrazione e condivisione con la vita e le passioni dei napoletani. Prima del rito l’imam della mosche dei Quartieri spagnoli, ha commentato la proposta di chiudere le scuole in questa ricorrenza. “se non siamo stati noi a chiederlo – ha sottolineato – è una decisione che comunque accogliamo con gioia come indice di grande sensibilità e di rispetto reciproco”. Gli fa eco l’Imam della moschea di Corso Arnaldo Lucci, Amar Abdallah che alle centinaia di fedeli riuniti inGaribaldi, davanti alla ...

