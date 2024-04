Ramadan a Roma | Rampelli | “Gli uomini pregano | le donne rinchiuse dietro una rete da pollaio” le foto

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Lemusulmane, esseri inferiori,recinti per polli, mentre glisono degni di pregare Allah e di salvarsi. È l’immagine plastica del giornata conclusiva delnella capitale. La denuncia arriva dal vicepresidente della Camera Fabioche pubblica ledello scandalo e annuncia un’interrogazione al ministro dell’Interno Piantedosi. Proprio nel giorno in cui Soumahoro, beffa delle beffe, propone di introdurre la fine deltra le feste nazionali della Repubblica.reti da“Ci risiamo. Ecco le immagini della giornata conclusiva del, ...

Ylber Ramadani , centrocampista del Lecce , salterà la sfida contro il Milan . Per lui 12esimo giallo stagionale Cartellino giallo pesante per Ylber Ramadani . Il centrocampista tuttofare del Lecce è ... (calcionews24)

Dal tramonto del 9 aprile sono iniziati i festeggiamenti per la fine del Ramadan , il mese di digiuno e preghiera del calendario islamico. Il nostro racconto (vanityfair)

Da Torpignattara a Marconi e Laurentina, dalla Casilina a Centocelle e Togliatti, fino a Parioli , dove c'è la Grande Moschea. I musulmani di Roma si sono riuniti in strade e piazze per la Festa Eid ... (fanpage)

Boom di arrivi per l'Eid al Fitr in Arabia Saudita - (ANSAmed) - Roma, 10 APR - Sostenuta dai milioni di partecipanti all'Umrah e di fedeli durante il mese sacro del Ramadan, l'Arabia Saudita si prepara a un'impennata dei viaggi per l'Eid Al-Fitr. Si ...ansa

Islamici e cristiani pregano insieme: il Ramadan della Comunità di Sant'Egidio - La Comunità di Sant’Egidio e le diverse comunità islamiche di Milano si ritroveranno insieme giovedì 11 aprile alle 19.30 presso la chiesa di San Bernardino ...affaritaliani

Fine del Ramadan, azienda italiana chiude gli stabilimenti per la festa: un operaio su tre è musulmano - Finisce il Ramadan e l'azienda italiana chiude per consentire ai dipendenti stranieri di festeggiare secondo la loro cultura con le loro famiglie. È l'iniziativa di inclusione di un'azienda toscana, ...corriereadriatico