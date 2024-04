Ramadan 2024 | oltre 2 | 6 milioni di musulmani festeggiano l’Eid Al-Fitr

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ilè giunto alla fine. Il mese sacro per iverrà salutato ufficialmente con il tramonto di ieri sera, martedì 9 aprile, mentre oggi ci sarà la festa delAl-, che simboleggia la rottura del digiuno.: come si festeggia la fine del digiuno Sono2,6che festeggeranno in Italia la L'articolo proviene da Il Difforme.

