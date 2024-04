Raid Siria | Khamenei | Israele sarà punito

Guerra Gaza, Biden: "Israele accetti una tregua di sei/otto settimane". LIVE - "Non ci sono scuse" per non inviare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. "Quello che chiedo è che gli israeliani chiedano un cessate il fuoco, che consentano per le prossime sei, otto settimane l'a ...tg24.sky

Iran, Khamenei: “Israele deve essere punito e sarà punito” - La Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha ribadito la promessa di ritorsione contro Israele per l'uccisione di sette membri delle Guardie ...lapresse

Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, mercoledì 10 aprile - Ore 9,30 – Raid Israele contro sito militare Hezbollah in Siria – Le Forze di difesa israeliane hanno compiuto questa mattina un Raid aereo contro una “infrastruttura militare” usata dal gruppo libane ...tpi