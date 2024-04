Ragazza francese morta ad Aosta | si cerca un giovane nato in Italia “Era con lei i giorni prima dell’omicidio”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Roma, 10 aprile 2024 - Uninè il principale sospettato per la morte della 22ennetrovata senza vita venerdì una chiesetta diroccata sopra La Salle, in Valle d'. Il ragazzo era stato visto assieme alla vittima neiprecedenti il ritrovamento del cadavere, poi era svanito nel nulla, forse a bordo di un furgone rosso. Gli investigatori hanno aperto un fascicolo per omicidio, le indagini sono condotte dai carabinieri die coordinate dal pm Manlio D'Ambrosi e dal procuratore capo Luca Ceccanti. Ieri l'autopsia aveva confermato che laeraper un'emorragia provocata dalle ferite all'addome e al collo inferte con un coltello. E la notizia oggi inizia ad essere ripresa anche sui ...

La ragazza trovata morta in una chiesetta in Val d’ Aosta nelle scorse ore sarebbe stata identificata . Gli investigatori pensano infatti aver riconosciuto la vittima, della quale non sono ancora ... (thesocialpost)

Sarebbe stata identificata la ragazza trovata morta venerdì scorso in Val d' Aosta in una chiesetta diroccata sopra La Salle: gli investigatori pensano di aver individuato... (leggo)

Morta vicino Aosta, si cerca un giovane nato in Italia - Sono concentrate su un giovane nato in Italia le ricerche del possibile assassino della Ragazza trovata morta in una chiesetta diroccata sopra La Salle, in Valle d’Aosta. Lo ha appreso l’Ansa. Le inda ...gazzettadelsud