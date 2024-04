Quinto posto in Champions per l’Italia | la situazione e come funziona il Ranking Uefa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Forse, visto il livello generale del campionato, dire che “s’è desta” è un po’ troppo: da settimane l’Inter ha praticamente in mano lo scudetto, diverse squadre hanno già smesso di avere obiettivi concreti e la qualità delle partite non è tra le migliori d’Europa. Ma un’Italia più europea, nel senso delle partecipazioni alle competizioni fuori dal campionato, non solo è possibile. Ma probabile. Ed è a causa della nuova riforma dellaLeague, che dal 2024 aprirà a 4 squadre in più (36 anziché 32) e che permetterà attraverso un nuovo meccanismo basato suldi premiare i campionati con il punteggio migliore. Confavorita.ilAl momento,ha un ...