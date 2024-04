Qui stiamo finendo | Suviana | quell' ultimo sms mai consegnato prima dell' inferno

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Vincenzo Franchina, Mario Pisani e Pavel Petronel Tanase. Sono i nomie tre vittime accertate'esplosione alla centrale idroelettrica di. Un dramma che ancora non conosce la parola fine. Infatti risultano ancora dispersi e si cerca di raggiungere la profondità per salvare chi sta ancora combattendo contro la morte. Dopo l'esplosione, secondo quanto riportano i vigili del fuoco e i soccorritori sul posto, si sarebbe verificato un cedimento strutturale che rende difficoltoso il tentativo di riportare su i dispersi. Come è noto lo scoppio è avvenuto durante la messa di prova in esercizio, che doveva precedere il vero e proprio collaudo. Una intera comunità sotto choc. E nelle stanze dei b&b dove gli operai soggiornavano nessuno ha il coraggio di toccare nulla. Si spera ancora in un miracolo, in un ritorno a casa. ...