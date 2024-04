Questo non è l’esercito iraniano che si prepara a colpire Israele

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’8 aprile 2024 è stata pubblicata su Threads una foto che mostra dall’alto tre lunghe file di carri armati in una pianura. L’immagine è accompagnata da un testo, scritto dall’autore del post, che afferma che la scena mostrerebbe itivi dell’Iran per un attacco a«a meno che gli Stati Uniti non garantiscano un cessate il fuoco permanente nella striscia di Gaza». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. L’immagine oggetto di analisi è reale, ma non è stata scattata ad aprile 2024 e non mostra militari iraniani che sino ad attaccare. La foto in questione è stata pubblicata il 25 aprile 2017 dai media statali nordcoreani e, secondo la didascalia che accompagna l’immagine, mostra delle esercitazioni militari svoltesi a Wonsan, in Corea del Nord, per ...