Questo è solo l' inizio | la sentenza che fa godere Greta Ma poi arriva uno schiaffone

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) "Èl'".Thunberg è soddisfatta dalla decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) che ha condannato la Svizzera per la mancanza di iniziative contro il riscaldamento globale. Si tratta della prima volta che la Cedu si pronuncia su un contenzioso legato al clima: non esiste diritto di appello e le sentenze sono giuridicamente vincolanti. L'attivista era presente all'udienza di Strasburgo dove venivano discussi tre casi intentati contro altrettanti Stati per il loro mancato impegno nel contrastare il cambiamento climatico. Prima della, una grande folla si è radunata davanti all'edificio del tribunale per applaudire e sventolare bandiere, tra cui ancheThunberg, reduce da diversi arresti durante una manifestazione all'Aia nel fine settimana. ...