Quello sguardo dice tutto

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Alla fine del convegno “Acqua e sole”, che si è tenuto alla Camera il 9 aprile, c’è stata una gelida stretta di mano tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Rispondendo di corsa alla domanda di un cronista, che ha chiesto come stessero andando i rapporti tra i due leader, la segretaria del Pd ha risposto con un laconico “come vede sempre bene”, suscitando una certa ilarità tra i convenuti e un risolino sardonico da parte dell’Avvocato del popolo. D’altro canto, proprio in considerazione della presenza dei due alti papaveri di una opposizione alquanto scalcinata, forse sarebbe stato utile modificare il titolo del convegno nel più appropriato “il diavolo e l’acqua santa”, sebbene risultasse difficile capire a chi attribuire il ruolo del diavolo edell’acqua santa. Sta di fatto che, battute a parte, per come si stanno mettendo le cose, l’ostinazione che la Schlein ...