Quattro università italiane nella top ten mondiale | Sapienza | Normale di Pisa | Politecnico di Milano e Bocconi Tutti i risultati

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La nuova classifica QS rankings by subject 2024. Negli studi classici lasi conferma prima al mondo e laquinta. Settime PoliMi eLa nuova classifica QS rankings by subject 2024. Negli studi classici lasi conferma prima al mondo e laquinta. PoliMi settimo in Architettura e in Arte e Design e nono in Ingegneria Meccanica e Aeronautica.settima in marketing e nona in Economia GestionaleLa nuova classifica QS rankings by subject 2024. Negli studi classici lasi conferma prima al mondo e laquinta. PoliMi settimo in Architettura e in Arte e Design e nono in Ingegneria Meccanica e Aeronautica.settima in marketing e nona in Economia Gestionale