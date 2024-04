Quarto posto blindato Il 4 o 5 maggio i playoff

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Articolo 31, comma 7: Se due o più soggetti affiliati hanno ugual somma di punti verranno osservati, al fine della loro classificazione, i seguenti criteri:r differenza attiva tra la somma dei punti segnati e la somma dei punti subiti negli incontri tra loro disputati… Questo comma del regolamento della Federugby spiega che a parità di punti si considerano gli scontri diretti e che dunque, a una giornata dalla fine della stagione regolare, il Valorugby può esser già certo del. Nell’ultima giornata, prevista in questo weekend e nella quale i Diavoli riposeranno, il Colorno potrà appaiare i giocatori granata ma non scalzarli dalla loro posizione, poiché il Valorugby Emilia è in vantaggio negli scontri diretti. Già certe anche la terza posizione del Petrarca e la quinta del Colorno, mentre è tuttora lotta piena ...

