Quarantenne in centro fermato per evasione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024)dalla Polizia e arrestato perunche doveva trovarsi agli arresti domiciliari per furto. Invece di essere nella sua abitazione affittata in via Nottolini a San Concordio, è statolunedì in via Cenami, nelstorico. Il giudice Nerucci ieri ha concesso i termini a difesa chiesti dal suo legale e intanto l’ha riassegnato ai domiciliari. L’avvocato difensore contesta tuttavia il provvedimento sottolineando che il, tossicodipendente, aveva il permesso per uscire e recarsi al Serd. La vicenda si inserisce in un contesto particolare di tensione con i vicini di casa che hanno denunciato alcune condotte ritenute pericolose da parte del. La famiglia e il legale stanno intanto cercando di collocarlo in tempi ...