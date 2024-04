Quante novità per Facebook Messenger con il nuovo e corposo aggiornamento

Ultima giornata di Eurolega. La mezza impresa che serve alle italiane per arrivare ai playoff: ... ottavo posto, 17 vittorie, qualificazione in tasca ai play - in - la grande novità dell'annata ... forse, ma in fin dei conti imprevedibile e soprattutto efficace a coinvolgere quante più formazioni ...

Def senza numeri, ok del Cdm: Pil +1% nel 2024, il Superbonus fa salire il debito. Giorgetti: 'Taglio cuneo 2025 priorità': ...decreto legislativo sulle imposte indirette (ad eccezione dell'Iva) che porta significative novità ... con il viceministro Maurizio Leo che ha affermato: "Vedremo quante risorse arriveranno dal ...