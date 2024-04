Quando gioca Sinner contro Struff a Montecarlo | orario 11 aprile | dove vederlo in tv e chi gioca prima

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Jannikaffronterà Jan-Lennardagli ottavi di finale del Masters 1000 di. L’appuntamento è per giovedì 11, sarà il quarto insul Court Ranieri III (il Campo Centrale) a partire dalle ore 11.00. Il tennista italiano, che all’esordio ha surclassato lo statunitense Sebastian Korda, se la dovrà vedereil rognoso teutonico. Il fuoriclasse altoatesino ha dimostrato di trovarsi meravigliosamente a suo agio sulla terra rossa del Principato e partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare un avversario che potrebbe creargli qualche grattacapo. Jannikha vinto l’unico precedente, risalente a poche settimane fa: sedicesimo di finale del Masters 1000 di Indian Wells, chiuso con il punteggio di 6-3, 6-4 in favore ...