Quando è previsto il pagamento Naspi ad Aprile 2024? Ecco le DATE

(Di mercoledì 10 aprile 2024) . Ildelladisi prevede di effettuare generalmente entro la metà del mese . La data specifica di accredito varia in base al momento in cui è stata inoltrata la richiesta di disoccupazione. È possibile verificare la data precisa accedendo al proprio profilo previdenziale online tramite SPID, CNS o CIE....

"Otto milioni, bottino del tutto immeritato" - Sugli otto milioni per i lavori pubblici arrivati e non previsti a palazzo civico interviene il consigliere di opposizione Massimiliano Bernardi che rivendica il ’bottino’ aggiudicato Quando lui era a ...lanazione

Successione, per l’eredità arriva la precompilata: ecco come cambiano i patti di famiglia - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legislativo di riordino delle imposte di successione e donazioni, dell'imposta di bollo e di registro ...corriere

Livelli di progettazione: il Consiglio di Stato sul principio di continuità - Il Consiglio di Stato chiarisce l’applicazione del principio di continuità della progettazione dei diversi livelli previsti sia dal vecchio che dal nuovo Codice dei contratti ...lavoripubblici