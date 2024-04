Qualificazioni Euro 2025 | l’Italia beffata dalla Finlandia | 2-1 a Helsinki

(Di mercoledì 10 aprile 2024)– Non supera ladi Mister Soncin. Dopo la vittoria a Cosenza, contro i Paesi Bassi, le Azzurre escono sconfittetrasferta die lo fanno per 2-1. Le scandinave sono a quota 3 punti nel Gruppo A e agganciano proprio. Anche Paesi Bassi e Norvegia hanno gli stessi punti. Le interviste, il racconto della partita, il tabellino, il calendiario e la classifica – figc.it “L’avvio è stato complicato – ha dichiarato Soncin – poi abbiamo trovato un buon assetto. Potevamo fare molto meglio nella seconda parte di gara, le ragazze hanno cercato fino alla fine di raggiungere il pareggio e abbiamo creato alcune situazioni che dovevamo gestire meglio. Questa partita ci insegna tanto, abbiamo trovato un avversario che ha sfruttato la propria fisicità e ...

