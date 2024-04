Qualificazioni Euro 2025 | la Finlandia ribalta l’Italia 2-1

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Sconfitta perdi Soncin nel secondo match del girone di qualificazione per glipei Femminili di calcio del. Le Azzurre infatti sono state battute dallaper 2-1 dopo che erano passate in vantaggio con un gol realizzato da Di Guglielmo. Una partita intensa che nella ripresa ha visto la nazionale italiana andare un po’ in difficoltà e costringerla a correre ai ripari, ma senza successo. Si prospetta un girone apertissimo visto che tutte le squadre adesso si trovano a quota 3 punti. Andiamo a vedere cosa è successo nel match trae Italia. Lasupera in rimontaper 2-1 Il gol di Di Guglielmo quasi allo scadere del primo tempo aveva illuso le speranza di una Italia che comunque non aveva sfigurato nella prima ...

