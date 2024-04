Quali sono le protagoniste che stanno ridisegnando la scena creativa italiana

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Giovani, creative e appassionate. Nel vivace panorama dei nuovi brand di moda, gioielli, make up e skincare, emergono progetti ideati e fondati da giovani donne che, sebbene provenienti da contesti diversi, condividono valori etici e creativi che fanno ben sperare. Realtà piccole e made in Italy che dimostrano come si possa lavorare ponendo l’attenzione alle filiere di produzione, all’artigianalità dei processi, all’utilizzo di ingredienti naturali per costruire storie di successo. Linkiesta Etc ve ne racconta sette. Partiamo da Aramù, piccolo brand di abbigliamento sartoriale da donna, fondato nel 2018 da Elisa Aramu. Giovane donna appassionata d’arte, moda e viaggi cresciuta nel biellese che, dopo varie esperienze nel mondo della moda internazionale, ha deciso di dare forma alla sua passione realizzando delle piccole collezioni stagionali confezionate principalmente su richiesta, che ...