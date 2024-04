Quali sono gli effetti dell’Mdma | la droga di cui ha parlato Fedez a Belve

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Durante la sua intervista con Francesca Fagnani, andata in onda martedì 9 aprile,haanche del periodo in cui ha abusato di droghe sintetiche. L'unica sostanza che ha citato è stata l'Mdma, meglio nota come ecstasy. Una sostanza che in caso di abuso può causare forme di depressione.