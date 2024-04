Qual è il vero effetto degli integratori sul sistema immunitario | non servono a rafforzarlo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Sono tantissimi gliche promettono di rafforzare le difese immunitarie, ma in realtà gli studi in materia hanno dimostrato che la loro assunzione in assenza di carenze documentate è inutile. Non solo, eccedere potrebbe rivelarsi perfino dannoso. Un discorso a parte meritano i fermenti lattici, che potrebbero contribuire a ripristinare il microbiota intestinale durante o subito dopo una terapia antibiotica.