Può vincere il terzo scudetto di fila Mirotic-Melli? Coppia strana | ma bella

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Flavio Portaluppi, simbolo del basket lombardo e non solo, per commentare lo sprint finale di questa stagione. Oggi Portaluppi potrebbe avere un posto in questo basket? "No, il basket oggi si è evoluto molto a livello fisico. E non voglio peccare di troppa umiltà. Ai tempi miei c’era meno fisicità anche a livello difensivo. Farei grande fatica. Forse avevamo più qualità nei fondamentali, ma anche più tempo per esprimerli. C’erano meno airball, ma anche molto più tempo per prendere una decisione". L’Olimpia, di cui lei è stato giocatore, GM e presidente, ha vinto il derby d’Italia con la Virtus in EuroLeague. Ma i risultati latitano.... "Dare un giudizio da fuori non è mai semplice. Nelle ultime due stagioni la partenza è sempre stata a rallentatore, si sono dovuti cercare degli equilibri e questo ha condizionato la stagione. Abbiamo assistito delle ricadute, come nella ...