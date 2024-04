(Di mercoledì 10 aprile 2024) Per la prima volta in campionato, ilè sceso in campo dall`inizio con `tre ali`.il Lecce, Pioli ha schierato insieme,...

Pulisic interpreta il ruolo di trequartista in maniera fantastica in Milan-Lecce : il calciatore americano è ovunque , Stefano Pioli ha trovato una soluzione offensiva in più per l'ultima parte di ... (fanpage)

Pulisic trequartista e le differenze con Loftus-Cheek. Il Milan con 'tre ali' può reggere anche contro le big - Per la prima volta in campionato, il Milan è sceso in campo dall`inizio con `tre ali`. Contro il Lecce, Pioli ha schierato insieme Pulisic, Leao e Chukwueze, complice.calciomercato

I moschettieri del gol: il Pu-Gi-Le e Loftus come Pato-Kakà-Inzaghi e Dinho. Ma il futuro... - Nessuna squadra in Serie A può vantare così tanti giocatori in doppia cifra come i rossoneri: regge il paragone coi big 4 di qualche anno fa. Nel 2024-2025 3 su 4 sono certi di restare a Milanello, il ...gazzetta

Serie A, la Top 11 della 31ª giornata: Pulisic anche da trequartista fa la differenza - Una formazione eterogenea l'undici tipo della 31ª giornata di Serie A. Sette squadre rappresentate, con Juventus, Cagliari, Milan e Napoli che.tuttomercatoweb